Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Mit Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Gevelsberg (ots)

Am 21.05, gegen 13:30 Uhr, kam es auf der Schwelmer Straße in Höhe der Kreuzung Am Hagen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Eine Gruppe Fahrradfahrer war auf der Schwelmer Straße aus Richtung Grundschötteler Straße unterwegs. An der Kreuzung Am Hagen mussten sie an einer Rotlicht zeigenden Ampel halten. Als das Licht auf Grün wechselte, wollte ein Motorradfahrer die Radfahrer überholen. Als einer der Radfahrer etwas nach links geriet, versuchte der Motorradfahrer auszuweichen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der 58-jährige Fahrer stürzte und verletzte sich schwer, aber nicht lebensgefährlich. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Straße wurde für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.

