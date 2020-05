Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Unfall am Herdecker Bach

Herdecke (ots)

Am 20.05 kam es auf der Straße Herdecker Bach zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Fahrradfahrer leicht verletzte. Ein 63-jähriger PKW-Fahrer war auf der Straße in Richtung Herdecke unterwegs. Als er nach rechts auf ein Tankstellengelände abbiegen wollte, übersah er einen 18-jährigen Radfahrer, der auf dem Fahrradweg ebenfalls in Richtung Herdecke fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich der Radfahrer leicht verletzte. Er wurde zur Versorgung seiner Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

