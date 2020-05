Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Erdbeerbüdchen in der Hattinger Straße ausgeraubt

Schwelm (ots)

Am Donnerstag den 21.05.2020 gegen 14.30 Uhr hielt ein Pkw mit französischem Kennzeichen vor einem Erdbeerverkaufsstand. Die beiden Insassen stiegen aus und verwickelten die Verkäuferin in ein Gespräch. Während der eine Täter die Verkäuferin ablenkte, griff seine Komplizin in die Kasse und entwendete die gesamten Tageseinnahmen. Die Verkäuferin versuchte noch die Diebin an ihrem Zopf festzuhalten, konnte aber nicht verhindern das diese das Auto bestieg und mit ihrem Beifahrer anschließend in Richtung Autobahnkreuz Wuppertal-Nord flüchtete. Beschreibung: Ein männlicher Täter, 20-25 Jahre, 160-165cm klein, normale Statur, schwarzes Haar, weißes Hemd. Eine weibliche Täterin, 20-25 Jahre alt, 160-165cm klein, hellbrauner Zopf, weißes T-Shirt. Beide flüchteten in einem silbernen Audi bzw. VW Passat mit französischem Kennzeichen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336/9166-2120

Mobil: 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell