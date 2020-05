Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Voerde - Verkehrsunfall mit Flucht und einer schwer verletzten Person

Voerde (ots)

Am Samstagmorgen, gegen 04:47 Uhr, wurde ein 56-jähriger Mann aus Voerde aufgrund eines lauten Knalls auf einen Verkehrsunfall auf der Frankfurter Straße, im Einmündungsbereich zur Ahrstraße, aufmerksam. In dem angrenzenden Waldstück des Einmündungsbereiches befand sich ein stark beschädigter PKW, in dem ein 23-jähriger Mann aus Dinslaken schwer verletzt auf dem Beifahrersitz saß. Der Fahrzeugführer befand sich zunächst auf der Fahrbahn, bevor er vor Eintreffen der Polizei in das Waldstück flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung unter Einsatz eines Polizeihubschraubers nach dem flüchtigen Fahrer verlief ohne Erfolg. Nach den vorliegenden Unfallspuren ergibt sich zum jetzigen Zeitpunkt folgender Unfallhergang: Der Führer des PKW befuhr die Frankfurter Straße aus Dinslaken kommend, in Fahrtrichtung Voerde. In Höhe der Einmündung Ahrstraße kam der PKW aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, geriet in ein angrenzendes Waldstück und kollidierte dort mit einem Baum. Der Beifahrer wurde hierbei eingeklemmt und schwer verletzt. Nach seiner Bergung durch die Feuerwehr wurde er einem örtlichen Krankenhaus in Dinslaken zugeführt. Lebensgefahr besteht derzeit nicht. Am PKW entstand erheblicher Sachschaden. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Hinweise auf den flüchtigen PKW-Fahrer liegen der Polizei vor. Die Ermittlungen durch das Verkehrskommissariat dauern an.

Weitere sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Voerde, Tel:02855-96380

