Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Brand in einem Holzschuppen

Wesel (ots)

Am Freitag, 08.05.2020, gegen 21:25 Uhr kam es zu einem Brand in Wesel, Bislicher Wald 37. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein PKW in einem Holzschuppen in Brand. Durch das Feuer wurden der Holzschuppen und der PKW vollständig zerstört. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Brand konnte durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht und ein Übergreifen der Flammen auf das neben dem Schuppen befindliche Wohnhaus verhindert werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Leitstelle

Telefon: 0281 / 107-1122

Fax: 0281 / 107-1130

E-Mail: poststelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell