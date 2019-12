PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 26.12.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Polizeistation Bad Homburg

Straftaten

Sachbeschädigung an Pkw Tatort: Bad Homburg-Dornholzhausen, Saalburgstraße 155 Tatzeit: Mittwoch, den 25.12.2019 gegen 22:15 Uhr

Zur Tatzeit fuhren zwei Fahrradfahrer die Saalburgstraße in Bad Homburg-Dornholzhausen in Fahrtrichtung Innenstadt entlang. Als sie bei einem geparkten schwarzen Alfa Romeo vorbeifuhren, schlug einer der beiden Fahrradfahrer eine Scheibe des Pkw ein. Bei dem Täter soll es sich um eine männliche Person gehandelt haben. Die Person war dunkel gekleidet, die Hose hatte drei weiße Streifen. Das Fahrrad, auf dem der Täter zur Tatzeit fuhr, war zum Zeitpunkt der Tat unbeleuchtet. Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06172/1200 entgegen.

Sachbeschädigung an Pkw Tatort: Friedrichsdorf, Schützenstraße Tatzeitraum: zwischen Dienstag, 24.12.2019, 08:00 Uhr und Mittwoch, 25.12.2019, 16:00 Uhr

Zu einer weiteren Sachbeschädigung an Pkw kam es in der Schützenstraße in Friedrichsdorf. Zwischen Dienstagmorgen und Mittwochnachmittag wurde bei einem geparkten silberfarbenen BMW die rechte Fahrzeugseite teilweise verkratzt. Täterhinweise nimmt die Polizei Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/1200 entgegen.

Keine presserelevanten Verkehrsunfälle

Polizeistation Oberursel

Keine presserelevanten Vorkommnisse

Polizeistation Königstein

Keine presserelevanten Vorkommnisse

Polizeistation Usingen

Trunkenheitsfahrt Tatort: Neu-Anspach, Weilstraße Tatzeit: Mittwoch, 25.12.2019, 03:13 Uhr

Am frühen Mittwochmorgen wurde ein 49-jähriger Neu-Anspacher mit seinem Fahrzeug durch eine Streife der Polizeistation Usingen in Neu-Anspach angehalten. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,8 Promille. Folglich wurde bei dem 49-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Keine weiteren presserelevanten Vorkommnisse

zusammengestellt durch Kaulfuß, PHK'in

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Kommissar vom Dienst

Telefon: (06172) 120-0

E-Mail: KvD.Bad.Homburg.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell