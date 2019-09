Polizei Mettmann

POL-ME: Auffahrunfall am Kreuzungsbereich Südring

Düsseldorfer Straße - Mettmann - 1909138

Mettmann (ots)

Am Dienstag (24. September 2019) kam es zu einem Auffahrunfall im Kreuzungsbereich der Düsseldorfer Straße / Südring (B7) in Mettmann.

Gegen 08:35 Uhr bog ein 33-jähriger LKW-Fahrer von der Düsseldorfer Straße, aus Richtung Innenstadt kommend, nach links in den Südring in Richtung Rudolf-Diesel-Straße ein. Gleichzeitig bogen ein 35 Jahre alter Mann mit seinem 5er BMW und hinter ihm eine 77 Jahre alte Frau mit ihrem 1er BMW, von der Düsseldorfer Straße aus Richtung Düsseldorf kommend, ebenfalls nach rechts auf den Südring ab. Dabei kam es im Bereich des Einfädelns auf den Südring aus bislang noch nicht abschließend geklärter Ursache zu einem Auffahrunfall, bei welchem der 1er auf den 5er BMW auffuhr, als dieser angesichts des LKWs abbremste. Alle Beteiligten blieben bei dem Auffahrunfall unverletzt. Es entstand jedoch ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 14.000,- Euro an den beiden BMW-Fahrzeugen.

