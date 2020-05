Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Hamminkeln - Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen

Hamminkeln (ots)

Am Freitag, den 08.05.2020, gegen 12:35 Uhr ereignete sich auf der Mehrhooger Straße in Hamminkeln ein Verkehrsunfall. Ein 38-jähriger Pkw-Fahrer aus Bocholt befuhr die Mehrhooger Straße in Fahrtrichtung Hamminkeln. Kurz vor der Schledenhorster Straße bemerkte er zu spät, dass ein vor ihm fahrender 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Hamminkeln seine Fahrt verlangsamte, da dieser beabsichtigte nach links auf die Schledenhorster Straße abzubiegen. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch beide Fahrzeugführer leicht und die 26-jährige Beifahrerin des Mannes aus Hamminkeln schwer verletzt wurde. Die Personen wurden durch Rettungswagen in örtliche Krankenhäuser verbracht. Für die Frau besteht keine Lebensgefahr. Zwecks Beseitigung auslaufender Betriebsmittel erschien die Feuerwehr Hamminkeln vor Ort. Es entstand erheblicher Sachschaden an den Fahrzeugen. Diese mussten durch einen hinzugerufenen Abschleppdienst abgeschleppt werden. Für die Dauer von ca. 90 Minuten wurde die Mehrhooger Straße zwischen dem Wittenhorster Weg und der Bergerfurther Straße vollständig gesperrt. Im Rahmen der Verkehrsableitungen kam es durch eine 69-jährige Pkw-Fahrerin aus Hamminkeln zu einer Widerstandshandlung. Die 69-Jährige missachtete bewusst die Zeichen und Weisungen der Polizeibeamten. Hierbei blieben alle beteiligten Personen unverletzt.

