Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Falscher Fünfziger rief die Polizei auf den Plan

Kripo klärte über 40 Fälle

Rheinberg (ots)

Falschgeld ist ständig im Umlauf. Meistens entdecken die Geschäfte, Tankstellen oder sonstigen Opfer den Betrug aber erst, wenn die Täter bereits über alle Berge sind. Schwierig daher auch für die Kriminalpolizei, an die Hintermänner zu kommen.

Umso erfreulicher, wenn Kommissar Zufall die Ermittler hin und wieder unterstützt, was Donnerstag gegen 02.40 Uhr in Ossenberg an der Xantener Straße der Fall war.

Ein 20-jähriger Mann aus Xanten fuhr mit einem 18-jährigen Beifahrer auf ein dortiges Tankstellengelände. Nachdem der 20-Jährige getankt hatte, bezahlte er den ausstehenden Betrag von 45 Euro mit einer 50 Euro Banknote. Bei der Bezahlung fiel dem Mitarbeiter auf, dass die Banknote gefälscht war und er rief die Polizei. Die Beamten konnten den vermeintlichen Betrüger und seinen Komplizen noch auf dem Gelände vorläufig festnehmen.

Der Pkw sowie die Fahrzeuginsassen waren bereits in der Vergangenheit (02.05.2020 und 27.04.2020) nach Zahlungen mit Falschgeld durch Überwachungskameras aufgezeichnet worden.

Schnell stellte sich für den Sachbearbeiter der Kriminalpolizei, Kriminalhauptkommissar Ralf Kolbrink, heraus, dass der 20-jährige Xantener der Hauptdrahtzieher war. Er gab dann auch in vollem Umfang nicht nur diese Tat, sondern etliche weitere zu. Dabei betraf es nicht nur Tankstellen, sondern auch Lebensmittelgeschäfte.

Offen bleibt zurzeit nur, wie der Xantener an die Blüten gekommen ist. Hierzu gab er an, diese von einem Unbekannten gekauft zu haben.

Doch nicht nur der Erfolg freut Kriminalhauptkommissar Ralf Kolbrink, sondern auch die Tatsache, dass er durch das Geständnis des Tatverdächtigen nach und nach über 40 Fälle aufklären kann.

Den Xantener selbst erwartet jetzt ein Strafverfahren.

