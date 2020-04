Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Quad landet in Hecke: Zwei Verletzte

Lübbecke, Hüllhorst, Bad Oeynhausen (ots)

Ein 18-jähriger Quad-Fahrer aus Hüllhorst und seine ein Jahr jüngere Mitfahrerin aus Bad Oeynhausen erlitten bei einem Unfall in Gehlenbeck auf der Frotheimer Straße am Dienstag Verletzungen.

Kurz vor der Einfahrt zum Freibad war der 18-Jährige mit dem Quad in einer Linkskurve von der Straße abgekommen und in die Ligusterhecke eines Grundstücks gefahren. Die beiden jungen Leute waren gemeinsam mit einem weiteren Quad-Fahrer in Richtung Espelkamp unterwegs, als es gegen 13.50 Uhr zu dem Unfall kam. Die Besatzungen zweier Rettungswagen kümmerten sich um die beiden Verletzten und brachten sie zur weiteren Versorgung ins Krankenhaus nach Lübbecke. Das Quad blieb unbeschädigt.

