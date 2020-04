Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Diebe stehlen Dieseltester

Bad Oeynhausen (ots)

Am Wochenende sind Unbekannte in der Kanalstraße in die Werkstatthalle eines Autohauses eingebrochen.

Nach ersten Erkenntnissen suchten die Täter im Zeitraum Samstag, 13 Uhr bis Montag, 7 Uhr das Gelände auf und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Gebäudeinneren. Aus einer Nebenhalle entwendete man anschließend einen sogenannten Dieseltester von der Firma Bosch und entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell