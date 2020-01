Feuerwehr Mettmann

FW Mettmann: Mehrere Einsätze bescheren unruhigen Jahreswechsel für die Feuerwehr und den Rettungsdienst der Stadt Mettmann. Das Ehrenamt hat seine große Schlagkraft bewiesen.

Mettmann (ots)

Personen kamen nicht zu schaden. Gewalt gegen unsere Einsatzkräfte wurde glücklicherweise nicht verzeichnet.

Insgesamt mussten die Feuerwehr und der Rettungsdienst der Stadt Mettmann zu 38 Einsätzen ausrücken. Schwerverletze gab es nicht zu verzeichnen.

Der Rettungsdienst der Stadt Mettmann musste vom 31.12.2019 07:30 Uhr - 01.01.2020 07:30 Uhr insgesamt 30-mal ausrücken. 12-mal davon nach 0:00 Uhr. Es gab keine außergewöhnlichen Einsätze zu verzeichnen. Üblicherweise und so auch in diesem Jahr, haben wir es in solchen Schichten mit alkoholbedingten Einsätzen und Einsätzen mit Verletzungen durch Feuerwerkskörper zu tun.

Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses in Mettmann.

Am 01. Januar. 2020, 1:14 Uhr, "Im Siepen" in Mettmann

Am frühen Morgen meldeten mehrere Anrufer der Feuerwehrleitstelle eine starke Rauchentwicklung in einem Keller des Mehrfamilienhauses.

Die Leitstelle entsendete unverzüglich einen Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr, die hauptamtliche Wache, einen Rettungswagen sowie einen Notarzt der Feuerwehr Mettmann zur Alarmadresse.

Nach erster Erkundung der Einsatzstelle, konnte schon auf der Straße und im Hausflur eine starke Rauchentwicklung festgestellt werden. Alle Personen hatten das Haus bereits vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen.

Mit zwei Löschtrupps drang die Feuerwehr über den Treppenraum in den Keller und den Hausflur vor. Sehr schnell konnte das Feuer in einem Keller lokalisiert und bekämpft werden. In einem Kellerraum brannten mehrere Gegenstände. Parallel wurde der Hausflur mittels Hochleistungslüfter vom Brandrauch befreit.

Der Grund für den Brandausbruch ist unklar. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.

Für die Bewohner des Hauses bestand sehr schnell keine Gefahr mehr. Das komplette Haus musste durch den Brandschaden stromlos geschaltet werden.

Nach ca. 2,5 Stunden war der Einsatz der Feuerwehr beendet.

Die Schadenhöhe ist unbekannt und kann noch nicht beziffert werden.

Im Bereich der "Teichstraße", "Am Anger" und "Im Siepen" kam es durch den Feuerwehreinsatz zu kleineren Verkehrsstörungen.

Ehrenamt bewies seine Schlagkraft

Noch während der Feuerwehreinsatz "Im Siepen" lief, meldete die Leitstelle mehrere Containerbrände im Stadtgebiet von Mettmann. Durch die große Anwesenheit an ehrenamtlichen Einsatzkräften, konnten weitere Einsatzfahrzeuge besetzt und zu Paralleleinsätzen entsendet werden.

Alle Containerbrände konnten schnell gelöscht werden. Es wurden auch bei diesen Einsätzen keine Personen- bzw. Gebäudeschäden zu verzeichnen.

