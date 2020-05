Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- Radfahrer stoßen auf Radweg zusammen

Wetter (ots)

Am 21.05 fuhren ein 52-jähriger Radfahrer und eine 80-jährige Radfahrerin den Ruhrtal Radweg aus Richtung Witten in Richtung Wetter. Der 52-Jährige fuhr dabei mit seinem Pedelec hinter der 80-Jährigen. Als er die vor ihm Fahrende überholen wollte, kam es zu einer Berührung der Räder und die Seniorin verlor die Kontrolle über ihr Rad und stürzte. Sie verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

