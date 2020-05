Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Motorradfahrer beim Fahrstreifenwechsel übersehen

Hattingen (ots)

Am 21.05 kam es, gegen 12:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der August-Bebel-Straße, bei dem ein Motorradfahrer leicht verletzt wurde. Ein 78-jähriger PKW-Fahrer wollte von der August-Bebel-Straße nach rechts in die Augustastraße abbiegen und wechselte von dem linken auf den rechten Fahrstreifen. Er übersah hierbei den 19 jährigen Motorradfahrer, der neben ihm auf der August-Bebel-Straße fuhr und es kam zum Zusammenstoß. Dank der getragenen Schutzkleidung erlitt der Motorradfahrer nur leichte Verletzungen, er wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

