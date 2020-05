Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Zwei Verkehrsunfälle auf der Felderbachstraße

Hattingen (ots)

Am Donnerstag kam es zu zwei Verkehrsunfällen mit Verletzten. Gegen, 14:30 Uhr, fuhr ein 35-jähriger Motorradfahrer auf der Felderbachstraße in Richtung Elfringhauserstraße. Als der vor ihm fahrende PKW verkehrsbedingt bremsen musste, verbremste sich der Essener, worauf das Hinterrad des Motorrades hoch ging und sich das Fahrzeug überschlug. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Gegen 18:30 Uhr kam es erneut zu einem Verkehrsunfall mit einem Zweirad. Ein 80-jähriger kam aus bisher nicht geklärten Gründen mit seinem Motorrad in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Er verletzte sich leicht und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

