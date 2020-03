Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim

Rhein-Neckar-Kreis: Unfall mit Fahrradfahrer; Zeugen gesucht!

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Fußgängerin kam es am frühen Mittwochnachmittag an der Einmündung Bachstraße / Heinestraße. Dort überquerte gerade eine 16-jährige die Heinestraße, als ein Fahrradfahrer von der Bachstraße nach links in die Heinestraße einbog, das Mädchen übersah und mit ihr zusammenstieß. Die 16-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich. Sie wurde vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Ohne sich um die Gestürzte zu kümmern fuhr der Radfahrer weiter und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Er soll eine schwarze Jacke getragen haben, die aussah wie eine "fusselige" Strickjacke. Die unmittelbare Fahndung nach dem Radfahrer verlief ohne Erfolg.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Tel. 0621 1744222 zu melden.

