Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Berauschter Fahrradfahrer nimmt Autofahrer die Vorfahrt

Kaiserslautern (ots)

Ein 19-Jähriger war am Donnerstagabend mit seinem Fahrrad in der Apfelstraße in Richtung Fischerstraße unterwegs. Ohne die Vorfahrtsregelung zu beachten, fuhr der Mann aus dem Kreuzungsbereich (Ecke Bismarckstraße). In diesem Moment kreuzte ein Autofahrer die Straße und erfasste den 19-Jährigen, wobei er leichte Verletzungen am erlitt. Am PKW des 48-jährigen Autofahrers entstand Sachschaden. Im Rahmen der Unfallaufnahme war ersichtlich, dass der Fahrradfahrer augenscheinlich unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC und Methamphetamin. Gegen ihn wird nun ermittelt.

