Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Roller gestohlen und "entsorgt"

Otterberg (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem Diebstahl in der Schulstraße machen können. Ein 56-Jähriger parkte einen Peugeot Motorroller vor dem Schulzentrum. Als dieser gegen 15 Uhr zum Fahrzeug zurückkam, war es spurlos verschwunden. Der Mann hatte morgens vergessen, den Fahrzeugschlüssel abzuziehen. Unbekannte Täter sind mit dem Roller vermutlich einfach weggefahren. Gegen 17 Uhr meldete sich der 56-Jährige erneut und gab an, dass er den Roller ein paar Straßen weiter in einem Gebüsch gefunden habe. Wer kann der Polizei helfen? Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631/369 2150 entgegen.

