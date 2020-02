POL-MTK: Pressemitteilung der Polizei für den Main-Taunus-Kreis

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. 20-Jähriger geschlagen, Hofheim, Chinonplatz, 07.02.2020, gg. 23.20 Uhr

(ho)Ein 20-jähriger Mann aus Hofheim ist in der vergangenen Nacht bei einer Auseinandersetzung am Kopf verletzt worden. Den Angaben des Geschädigten zufolge, geriet er gegen 23.20 Uhr im Bereich des Chinonplatzes mit einem Bekannten in einen Streit der schließlich eskalierte. Dabei sei der 20-Jährige unter anderem im einer Flasche gegen den Kopf geschlagen worden. Bei dem Angriff wurde der Mann leicht verletzt; wollte aber nicht behandelt werden. Die Ermittlungen zur Person des flüchtigen Schlägers dauern derzeit noch an. Hinweisgeber, die Angaben zum Ablauf der Auseinandersetzung machen können werden gebeten, die Hofheimer Polizei unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu informieren.

2. Auseinandersetzung unter Jugendlichen, Flörsheim, Elisabeth-Jakobi-Straße, 05.02.2020, gg. 13.25 Uhr

(ho)Gestern Mittag ist es im Bereich der Elisabeth-Jakobi-Straße in Flörsheim zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen in Alter von 14 Jahren gekommen. Die Tat wurde von mehreren umherstehenden Jugendlichen beobachtet. Nachdem die Polizei am Einsatzort erschienen war, wurden erste Befragungen durchgeführt. Demnach soll einer der beiden 14-Jährigen von einer Gruppe Jugendlicher zunächst aus einem Lebensmittelgeschäft heraus verfolgt worden sein. Als der Verfolgte schließlich eingeholt wurde, soll er Schläge und Tritte von seinem 14-jährigen Kontrahenten erhalten haben. Mehrere Umherstehende hätten die Auseinandersetzung durch Rufen begleitet und die Szene auch teilweise mit ihren Handys aufgenommen. Da der gesamte Ablauf der Auseinandersetzung derzeit noch nicht genau bekannt ist, werden Zeugen gebeten, sich mit der Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 in Verbindung zu setzen.

3. Bargeld und Schmuck erbeutet, Flörsheim, Heinrich-Brüning-Straße, 06.02.2020

(ho)Durch eine aufgebrochene Terrassentür sind gestern Nachmittag unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Flörsheim eigebrochen. Die Täter verschafften sich zwischen 13.00 Uhr und 16.00 Uhr Zugang zum Garten des Hauses und gelangten so auf die Terrasse. Nachdem sie in das Haus eingedrungen waren, suchten sie in Schränken und Schubladen nach Wertsachen und wurden fündig. Sie flüchteten schließlich mit Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

4. Autofahrer nach Unfall betrunken angetroffen, Bad Soden, Clausstraße/Adlerstraße, 06.02.2020, gg. 19.30 Uhr

(ho)Die Polizei in Eschborn ermittelt seit gestern Abend gegen einen 64-jährigen Mann, der verdächtig ist, im Bereich der Clausstraße Ecke Adlerstraße, unter anderem einen geparkten Audi angefahren und sich anschließend zu Fuß von der Unfallstelle entfernt zu haben. Bisherigen Ermittlungen zufolge wollte der Mann von der Adlerstraße aus mit seinem VW rückwärts in die Clausstraße fahren und prallte dabei gegen den geparkten Audi. Als er daraufhin nach vorne fuhr, stieß er noch gegen einen Baum, ließ das Fahrzeug stehen und lief zu Fuß davon. Der Tatverdächtige konnte später betrunken in einer Gaststätte angetroffen werden. Eine Überprüfung ergab einen Wert von über drei Promille, worauf sich der 64-Jährige einer Blutentnahme unterziehen musste. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern derzeit noch an. Zeugen, die dazu Angaben machen können werden gebeten, die Eschborner Polizei unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 zu informieren.

