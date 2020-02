PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizei für den Main-Taunus-Kreis

Hofheim (ots)

1. Mit präventiven Maßnahmen gegen falsche Polizisten, Main-Taunus-Kreis, 05.02.2020

(ho)Die Welle von Anrufen falscher Polizeibeamter vor allem im Main-Taunus-Kreis reißt nicht ab. Die Betrugsmasche "Falsche Polizeibeamte" hat mittlerweile schon längst den "Enkeltrick" als effektivste Serienabzocke abgelöst. Trotz der Tatsache, dass in hunderten der festgestellten Fälle die Täter leer ausgehen, entstehen doch jedes Jahr immense Schäden bei älteren Menschen. Alleine im Jahr 2017 registrierte die Polizei im Main-Taunus-Kreis bei acht Opfern einen Schaden in Höhe von fast 600.000 Euro. Für die Täter ein lohnendes Geschäft - für die Geschädigten eine Katastrophe mit teilweise ungeahnten Folgen. Alleine gestern Abend riefen im Bereich von Bad Soden erneut in fünf Fällen falsche Polizeibeamte bei überwiegend betagten Personen an. Glücklicherweise ist die Masche mittlerweile so bekannt, dass die Täter in diesen Fällen leer ausgingen und die Gespräche beendeten. Gut so! Denn einfach auflegen ist die effektivste Weise die Betrüger loszuwerden. Dass das Phänomen falsche Polizeibeamte mittlerweile bei vielen Menschen bekannt ist, ist nicht zuletzt der Arbeit des Präventionsrates des Main-Taunus-Kreises zu verdanken. Bei einer aktuellen Kampagne werden ältere Menschen zum Beispiel durch die Sicherheitsberater für Seniorinnen und Senioren, bei Informationsveranstaltungen und mit einer weitreichenden Plakat - und Flyeraktion auf die Gefahren solcher Anrufe hingewiesen. Ziel aller Bemühungen ist vor allem, auf die aktuelle Welle "Falscher Polizisten" aufmerksam zu machen und so diese perfide Betrugsmasche zu unterbinden. Jeder kann etwas dazu beitragen und zum Beispiel seine Familienangehörigen, Bekannten und Freunden über das Vorgehen der Täter informieren. Informationen dazu finden Sie auch im Internet unter www.polizei-beratung.de. Wer sich an der Aktion des Präventionsrates im Main-Taunus-Kreis beteiligen möchte, um beispielsweise in Geschäften oder Gaststätten auf das Problem mit Flyern und Plakaten hinzuweisen, kann sich unter der Anschrift Am Kreishaus 1-5, 65719 Hofheim melden.

2. Kanister mit Flüssigkeit in Brand gesteckt, Fischbach, Langstraße, 05.02.2020, gg. 10.40 Uhr

(ho)Unbekannte Täter haben gestern Vormittag unter der Brücke der Bundesstraße 455 bei Fischbach zwei Kanister mit unbekannter Flüssigkeit entsorgt und in Brand gesteckt. Zeugen wurden auf das Feuer aufmerksam und verständigten die Feuerwehr, die die Kanister löschte. Nach Angaben der Einsatzkräfte trat aus einem der Kanister eine gelbliche Substanz aus. Die Hofheimer Kriminalpolizei ermittelt wegen einer Umweltstraftat und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3. Dienstleistertrick, Hochheim, Breslauer Ring, 05.02.2020, gg. 18.40 Uhr

(ho)Zwei falsche Mitarbeiter eines Internetanbieters haben gestern Abend in der Wohnung einer 90-jährigen Frau mehrere Hundert Euro Bargeld gestohlen. Die Täter verschafften sich unter einem Vorwand Zugang zur Wohnung der Seniorin, wo sie ihr Opfer geschickt ablenkten. Als das betrügerische Duo die Wohnung wieder verlassen hatte, stellte die Geschädigte das Fehlen ihrer Geldbörse fest in der sich ihr Bargeld befand. Weitere Geschädigte oder Hinweisgeber werden gebeten, die Hofheimer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu informieren.

4. Kontrolleur beleidigt und geschlagen, Hattersheim, Bahnhofsplatz, 05.02.2020, gg. 09.00 Uhr

(ho)Ein 25-jähriger Mann ist dringend verdächtig, gestern Morgen in einem Linienbus einen Kontrolleur zunächst beleidigt und anschließend geschlagen zu haben. Ermittlungen zufolge wollte der Geschädigte den Fahrausweis des 25-Jährigen kontrollieren, den dieser offenbar nicht vorweisen konnte. Als der Fahrausweisprüfer daraufhin die Personalien des Beschuldigten feststellten wollte entwickelte sich ein Streit, während dem der Geschädigte beleidigt und geschlagen wurde. Gegen den 25-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

5. Kind von Bus angefahren - Zeugen gesucht, Hofheim, Marxheim, Stormstraße, 04.02.2020, gg. 12.40 Uhr

(ho)Ein 11-jähriger Junge ist gestern Mittag beim Zusammenstoß mit einem Linenbus leicht verletzt worden. Den Schilderungen des Kindes zufolge stand er gegen 12.40 Uhr an der Bushaltestelle der Gesamtschule "Am Rosenberg" und wartete auf den Bus. Als das Fahrzeug der Linie 406 in die Haltestelle fuhr wurde der Junge, der in diesem Moment mit dem Rücken zur Fahrbahn stand, erfasst und stürzte zu Boden. Der Junge sei dann in den Bus eingestiegen und der Busfahrer habe sich nicht um ihn gekümmert, obwohl dieser von anderen Schülern angesprochen worden sei. Bedingt durch den Sturz wurde der Junge leicht verletzt. Um den genauen Ablauf des Unfalles nachvollziehen zu können, werden Augenzeugen gebeten, sich mit der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

6. Unfallflucht mit hohem Schaden, Kelkheim, Münster, Münsterer Straße, 05.02.2020 zwischen 19.00 Uhr und 22.00 Uhr

(ho)Im Zeitraum von nur drei Stunden wurde gestern Abend ein geparkter VW Passat in Münster angefahren und auf der linken Seite erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der betroffene Pkw stand zwischen 19.00 Uhr und 22.00 Uhr am Fahrbahnrand der Münsterer Straße. Der entstandene Sachschaden beträgt mindestens 2.200 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Kelkheim unter der Telefonnummer (06195) 6749-0 zu melden.

7. Hohe Schäden durch mutwilliges Zerkratzen, Schwalbach a.Ts., Eschborn, 04.02.2020 bis 05.02.2020

(ho)In den vergangenen beiden Tagen sind in Schwalbach und Eschborn zwei geparkte Pkw durch Zerkratzen schwer beschädigt worden. Im Zeitraum von Dienstagabend bis Mittwochvormittag war in der Julius-Brecht-Straße in Schwalbach ein VW Touran auf einem Parkplatz abgestellt. Der Wagen wurde von unbekannten Tätern auf der linken Seite und auf der Motorhaube zerkratzt. Der Schaden an dem VW beträgt mindestens 3.000 Euro. Im Verlauf des gestrigen Mittwochs war ein grauer Mercedes auf dem Parkplatz eines Möbelhauses in der Elly-Beinhorn-Straße in Eschborn abgestellt. Auch dieses Fahrzeug wurde zerkratzt wobei der Sachschaden in diesem Fall rund 8.000 Euro beträgt. Die Eschborner Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196)9695-0 entgegen.

8. Zusammenstoß zwischen Pkw und Fußgängerin, Eschborn, Berliner Straße, 05.02.2020, 18:00 Uhr

(He)Gestern Abend kam es in Eschborn auf der Schwalbacher Straße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Fußgängerin, dessen Ablauf bis dato noch nicht eindeutig feststeht. Den Angaben des beteiligten 48-jährigen Renault-Fahrers zufolge, befuhr dieser um 18:00 Uhr die Schwalbacher Straße, aus Richtung Schwalbach a.T. kommend, in Richtung Innenstadt Eschborn. Auf Höhe der Hausnummer 9 musste der Fahrer verkehrsbedingt stark abbremsen. Plötzlich habe er einen "Knall" vernommen; konnte diesen jedoch nicht einordnen. Daraufhin stieg er aus, ging einmal um seinen PKW uns sah nun die 27-Jährige hinter seinem PKW kniend und sich den Kopf haltend. Aufgrund mangelnder Sprachkenntnissen konnte die Fußgängerin nur mitteilen, dass sie zur gegenüberliegenden Bushaltestelle wollte. Nach derzeitigen Erkenntnissen gilt als wahrscheinlich, dass die Frau hinter dem querenden Pkw über die Straße laufen / rennen wollte. Währenddessen bremste der PKW nun zufällig stark ab, die Frau schaffte es ihrerseits nicht mehr auszuweichen und rannte gegen den Renault. Die 27-Jährige wurde zur Kontrolluntersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Zeugen, welche Angaben zum genauen Unfallhergang machen können werden gebeten, sich bei der Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de



