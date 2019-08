Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 07.08.2019

Konstanz (ots)

--

Gaienhofen-Hemmenhofen

Dritter Tatverdächtiger festgenommen - Zeugen nach mutmaßlichem Kapitaldelikt gesucht

Wie wir bereits berichteten, ist ein 51-jähriger Mann, der bereits Anfang Juni aus seinem gewohnten Lebensumfeld in Gaienhofen-Hemmenhofen bei Radolfzell am Bodensee verschwand und seitdem vermisst wird, mutmaßlich Opfer eines Tötungsdelikts geworden. Nachdem sich bei ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen die Hinweise verdichteten, dass der Mann einem Verbrechen zum Opfer gefallen ist, wurden am 27. Juli 2019 zwei Personen aus dem privaten Umfeld des Vermissten vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz wurde gegen die beiden Tatverdächtigen vom zuständigen Amtsgericht die Untersuchungshaft angeordnet. Zwischenzeitlich haben die Beamten der bei der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen eingerichteten Sonderkommission eine weitere Person aus dem Umfeld des 51-Jährigen vorläufig festgenommen. Diese soll noch im Laufe des heutigen Tages auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Haftrichter vorgeführt werden. Weiterhin unbekannt ist nach wie vor der Verbleib des potentiellen Opfers. Die Ermittler suchen deshalb Zeugen, die im Zeitraum von Anfang Juni bis Mitte Juli möglicherweise Personen dabei beobachtet haben, die in verdächtiger Art und Weise einen Gegenstand, der von der Größe her zum Transport eines Menschen geeignet war, verladen, transportiert oder beseitigt haben. Aufgrund der Nähe der Wohnanschrift des Vermissten zum Bodenseeufer kommen verdächtige Wahrnehmungen sowohl an Land als auch auf dem Wasser in Betracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Sonderkommission unter Tel. 07541/701-3434 entgegen.

Erster Staatsanwalt Andreas Mathy, Tel. 07531/280-2063,

Erster Polizeihauptkommissar Markus Sauter, Tel. 07541/701-2022

