Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in eine Doppelhaushälfte

Hamm - Herringen (ots)

Am Mittwoch, 29. Januar 2020, in der Zeit zwischen 18 Uhr und 19.50 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Doppelhaushäfte an der Ludwig-Isenbeck-Straße ein. Die Täter gelangten durch die Hauseingangstür in das Innere und durchsuchten hier mehrere Räume im Erdgeschoss und im ersten Obergeschoss. Es wurde Bargeld und Schmuck entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen. (ab)

