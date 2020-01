Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwölfjähriges Mädchen bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Eine Zwölfjährige wurde am Mittwoch, 29. Januar, bei einem Verkehrsunfall auf der Hohenhöveler Straße leicht verletzt. Gegen 13.20 Uhr befuhr sie mit ihrem Fahrrad die Glatzelstraße und wollte im Bereich einer Fußgängerfurt auf der Hohenhöveler Straße, hinter einem haltenden Bus, diese überqueren. Hierbei stieß sie mit einem 78-jährigen Rollerfahrer zusammen, der die Hohenhöveler Straße in Richtung Hammer Straße befuhr. Beide kamen zu Fall und verletzten sich leicht. Die Schülerin wurde mittels Rettungswagen in die Kinderklinik gebracht. Der 78-Jährige begibt sich selbständig in ärztliche Behandlung. Es entstand ein geringer Sachschaden. (mw)

