Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Bei Einbruch geschnappt - Eigentümer von mutmaßlichem Diebesgut gesucht

Kehl (ots)

Nachdem ein mutmaßlicher Einbrecher sich am frühen Samstag an einem Anwesen im `Martin-Luther-Weg` zu schaffen gemacht hat, gelang die vorläufige Festnahme des 48-Jährigen. Beamte der Polizeihundeführerstaffel unterstützten die Ordnungshüter aus Kehl und konnten den gegen 2:20 Uhr mit seinem Fahrrad Flüchtenden in der `Straßburger Straße` stoppen. Im Besitz des Mannes wurden bei einer folgenden Durchsuchung nicht nur dem Anwesen im `Martin-Luther-Weg` zurechenbare Habseligkeiten gefunden, sondern auch weitere Gegenstände, welche noch keinem Besitzer zugeordnet werden konnten.

Hinweise zur Herkunft der abgebildeten Gegenstände nehmen die Beamten des Polizeireviers Kehl unter der Telefonnummer: 07851 893-0 entgegen.

/ma

