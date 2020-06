Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer

Worms (ots)

Am 13.06.2020, gegen 16:44 Uhr, kam es in Worms in der Rheinstraße, an der Fußgängerampel in Höhe des Barbarossaplatzes zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem PKW-Fahrer. Der 75-jährige Radfahrer aus Lampertheim querte die Rheinstraße trotz der für ihn rot zeigenden Ampel, nahm dem 55-jährigen Wormser die Vorfahrt und es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer wurde stationär im Klinikum Worms aufgenommen, über die genauen Verletzungen ist bisher nichts bekannt. Am PKW entstand ein leichter Sachschaden.

