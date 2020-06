Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Kennzeichendiebe fliehen und werden gefasst

Worms (ots)

Am Samstag, den 13.06.2020, stellte eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Worms in den späten Abendstunden ein verdächtiges Fahrzeug in der Emmrich-Joseph-Straße in Worms-Herrnsheim fest, welches sodann einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte. Bei Erblicken des Streifenwagens flüchtete der sechsunddreißig Jahre alte Fahrer des Fahrzeuges, konnte jedoch nach einiger Zeit zusammen mit seinem vierunddreißig Jahre alten Beifahrer auf der Landstraße 425 in Richtung Mörstadt eingeholt und einer Kontrolle unterzogen werden. Bei den weiteren Überprüfungen der Beamten stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Da zudem der Verdacht bestand, dass der Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Aufgrund des Mitführens eines Teleskopschlagstockes wurde zusätzlich eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt. Zu guter Letzt konnte ermittelt werden, dass eine der beiden Personen vor ihrer Flucht die Kennzeichenschilder an einem PKW in der Emmrich-Joseph-Straße gestohlen und während der Fahrt aus dem Fahrzeug geworfen hatte. Die Beiden Männer wurden nach Beendigung der Maßnahmen entlassen und müssen sich nun wegen diverser Straftaten verantworten.

