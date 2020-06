Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Worms (ots)

Bereits am Mittwoch, kurz vor 13:00 Uhr wurde ein Rollerfahrer in der Alzeyer Straße bei einem Unfall mit einem LKW verletzt. Der 60-jährige Zweiradfahrer befuhr den Kreisverkehr Alzeyer Straße, als ein 56-jähriger LKW-Fahrer aus der Hochheimer Straße in den Kreisel einfuhr und dessen Vorfahrt missachtete. Durch die Kollision kam der Wormser mit seinem Roller zu Fall und zog sich Prellungen und eine Schürfwunde zu. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

