Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit Flucht

Worms (ots)

Am 10.06.2020, gegen 17:30 Uhr, kam es in Worms an der Kreuzung Zollhausstraße / Höhlchenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrrad. Der PKW-Fahrer missachtete die Vorfahrt des 23-jährigen Fahrradfahrers und es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer stürzte zu Boden, blieb glücklicherweise jedoch unverletzt. Der PKW-Fahrer entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen die Hinweise zum Unfallhergang und / oder dem unfallbeteiligten PKW geben können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Worms (06241/852-0) zu melden.

