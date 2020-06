Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Pferdetransporter gerät in Brand

Worms (ots)

Am Nachmittag des 12.06.2020 kam es im Wormser Süden auf der Verbindungsstraße zwischen dem Kreisverkehr aus Richtung Bundesstraße 9/ Landstraße 523 und der Kreuzung Klosterstraße/ Scheidtstraße aus ungeklärter Ursache zum Brand eines Kleintransporters. Als Ursache wird ein technischer Defekt vermutet. Der Brand brach während der Fahrt im Motorraum des Fahrzeugs aus, woraufhin die beiden Insassen geistesgegenwärtig ausstiegen und ihre zwei Pferde von der Ladefläche des Fahrzeugs holten. Anschließend konnte das brennende Fahrzeug durch die Feuerwehr Worms gelöscht werden. Weder die Insassen noch die beiden Pferde wurden verletzt. Durch den Brand wurde das Fahrzeug stark beschädigt. Zudem entstand ein Schaden an der Fahrbahndecke, weshalb die Straße vorerst für mehrere Stunden in beide Fahrtrichtungen gesperrt, vollumfänglich gereinigt und wieder behelfsmäßig in Stand gesetzt werden musste. Verkehrsteilnehmer, welche die Bundesstraße 9 aus Richtung Süden oder die Landstraße 523 aus Richtung Bobenheim-Roxheim in Richtung der Innenstadt Worms befahren, werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

