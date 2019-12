Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Essen auf dem Herd vergessen

Glücklich endete ein Feuerwehreinsatz am Dienstag in Ulm.

Kurz nach Mitternacht wählten Zeugen den Notruf. Ein Rauchmelder hatte in einer Wohnung in der Straße "In der Höll" ausgelöst. Einsatz- und Rettungskräfte rückten an. Auf Klopfen öffnete niemand. Einsatzkräfte der Feuerwehr betraten die Wohnung. Auf dem Herd in der Wohnung stand ein Topf mit Essen. Der kokelte vor sich hin. Die Feuerwehr stellte den Herd ab und lüftete die Wohnung. Die 59-jährige Bewohnerin hatte das Essen vergessen und war eingeschlafen. Nach einem kurzen Durchlüften konnte sie in ihre Wohnung zurückkehren. Verletzt wurde niemand. Ein Schaden entstand nicht.

Die Polizei mahnt: Lassen Sie niemals Essen unbeaufsichtigt auf dem eingeschalteten Herd stehen. Das kann anbrennen und sich entzünden. Wenn Fette wie Öl im Spiel sind, wird das Löschen besonders gefährlich. Stichflammen können entstehen und die Küche in kürzester Zeit in Flammen setzen.

