Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Fahrer eines Elektro-Scooters - PKW-Fahrer flüchtig

Worms (ots)

Am 12.06.2020 befuhr ein zweiundvierzigjähriger Mann aus Worms den linksseitigen Rad-/ Gehweg an der Straße "Auf dem Sand" mit einem E-Scooter in Richtung Bundesstraße 9. Der Fahrer eines silbernen PKW befuhr die Straße in dieselbe Richtung und wollte nach links in die Ludwig-Lange-Straße abbiegen. Hierbei übersah er im Einmündungsbereich den von hinten kommenden Fahrer des E-Scooters, welcher in diesem Moment die Fahrbahn der Ludwig-Lange-Straße kreuzte. Beim anschließenden Zusammenprall wurde der Fahrer des E-Scooters leicht verletzt. Nachdem der PKW-Fahrer dem Verletzten aufgeholfen hatte, floh er von der Unfallörtlichkeit ohne Angabe seiner Personalien. Mögliche Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Worms in Verbindung zu setzen.

