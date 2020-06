Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Gartenhütte in Gimbsheim abgebrannt

Worms (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 4 Uhr wurden die Feuerwehren Gimbsheim und Eich zu einer brennenden Gartenhütte in der Nähe der L437 bei Gimbsheim gerufen. Trotz der eingeleiteten Löscharbeiten brannte die Gartenhütte vollständig ab. Die Brandursache konnte bislang nicht geklärt werden. Aufgrund der Gesamtsituation ergab sich bei den hinzugerufenen Polizeikräften der Verdacht, dass sich kurze Zeit vorher noch Personen an der Gartenhütte aufgehalten haben. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Brandereignis oder zu verdächtigen Personen im Umfeld machen können, sich unter 06241/8520 bei der Polizeiinspektion Worms zu melden.

