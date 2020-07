POL-CUX: Einladung zum Pressegespräch

Polizeiinspektion Cuxhaven

Polizeiinspektion Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Einladung zum Pressegespräch

Cuxhaven. Am Donnerstag, 09.07.2020, informiert sich der Ausschuss für Inneres und Sport des Niedersächsischen Landtages in Cuxhaven über die Arbeit des Maritimen Sicherheitszentrums und der Polizeiinspektion Cuxhaven. Aus diesem Anlass findet ein Pressegespräch statt. Die Einladung zu diesem Gespräch befindet sich in der digitalen Pressemappe.

Polizeiinspektion Cuxhaven

Carsten Bode

