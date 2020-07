Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Handtaschenräuber festgenommen

Cuxhaven (ots)

Staatsanwaltschaft beantragt Untersuchungshaftbefehl

In der Zeit vom 23.06.2020 bis zum 01.07.2020 wurden vier Senioren in Cuxhaven Opfer eines Handtaschenräubers (wir berichteten). Die Opfer waren alle zwischen 80 und 90 Jahre alt. In zwei Fällen wurde den Opfern die Handtasche derart heftig entrissen, dass sie stürzten und sich verletzten. Die letzte Tat am 01.07.2020 beobachtete ein 23-jähriger Soldat aus seinem Auto heraus. Er stellte seinen PKW sofort ab, verfolgte den Täter zu Fuß und konnte ihn bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei dem Täter handelt es sich um einen 21-jährigen Cuxhavener, der mit den Taten seinen Drogenkonsum finanzieren wollte. Gegen ihn lag außerdem ein Haftbefehl aufgrund eines Jugendarrestes vor. Daher wurde der Täter festgenommen und in eine Jugendarrestanstalt gebracht. Wegen der Raubstraftaten hat die Staatsanwaltschaft Stade einen Untersuchungshaftbefehl beantragt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven

Carsten Bode

Telefon: 04721/573-0

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell