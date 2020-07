Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: diverse Autofahrer unter Alkoholeinfluss ++ Wohnungseinbruch gescheitert

Cuxhaven (ots)

5 Fahrzeugführer mit Alkohol im Straßenverkehr erwischt

Cuxhaven. Am vergangenen Wochenende wurden von der Polizei Cuxhaven gleich fünf Fahrzeugführer wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss aus dem Verkehr gezogen. Am Freitagabend, 03.07.2020, fiel gegen 18.30 Uhr ein 16-jähriger Otterndorfer mit einem Roller in der Straße Neu-Seeland in Otterndorf auf. Bei ihm ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von fast 1,5 Promille. Zudem besaß er keinen Führerschein, um den Roller fahren zu dürfen. Am Samstag, 04.07.2020, wurde kurz nach 22 Uhr ein 43-jähriger Cuxhavener mit seinem PKW in der Rohdestraße in Cuxhaven kontrolliert. Bei ihm stellten die Beamten deutlich über 2 Promille Atemalkohol fest. Neben der Blutprobe wurde hier auch der Führerschein beschlagnahmt. Am Sonntagmorgen, 05.07.2020, um kurz nach 5 Uhr kontrollierte die Polizei zwei PKW-Fahrer auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Altenwalde. Ein 19-jähriger aus Lüneburg musste nach einem Atemalkoholtest von deutlich über 1,1 Promille seinen Führerschein abgeben. Bei einem 20-jährigen Cuxhavener fiel das Ergebnis geringer aus. Er hatte einen Atemalkoholwert von unter 0,5 Promille und durfte daher seinen Führerschein behalten. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Am Sonntagnachmittag meldeten Zeugen dann einen 61-jährigen aus Rheine, der deutlich alkoholisiert mit seinem PKW von einem Parkplatz in Sahlenburg wegfuhr. Der Fahrer verweigerte bei der Kontrolle durch die Polizei den Atemalkoholtest. Die Blutentnahme und Beschlagnahme des Führerscheins erfolgten dennoch.

++++++

Wohnungseinbruch gescheitert

Loxstedt. In der Woche vom 28.06.2020 bis zum 05.07.2020 nutzten unbekannte Täter die Abwesenheit der Bewohner aus und versuchten in ein Wohnhaus in Fleeste einzubrechen. Die Täter machten die Bewegungsmelder der Außenbeleuchtung unbrauchbar. Anschließend manipulierten sie das Türschloss der Haustür. Es gelang den Tätern jedoch nicht, in das Haus einzudringen. Der Schaden beläuft sich dennoch auf etwa 1.000 Euro.

++++++

Trunkenheit im Verkehr

Wingst. Beamte des Polizeikommissariats Hemmoor haben am Sonntagnachmittag einen 57-jährigen Autofahrer wegen Trunkenheit am Steuer aus dem Verkehr gezogen. Der Mann wurde in der Straße Bargkamp in Wingst mit seinem PKW kontrolliert. Dabei stellten die Polizisten die Alkoholbeeinflussung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,5 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

++++++

