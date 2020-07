POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 05.07.2020

Polizeiinspektion Cuxhaven

Rauchmelder rettet Leben

Cuxhaven - Am frühen Samstagabend (04.07.2020) kam es zu einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Brahmsstraße. Die 85jährige Bewohnerin wurde durch den ausgelösten Rauchmelder aufmerksam und konnte mit eigenen Mitteln den Brand ablöschen. Die Bewohnerin wurde anschließend mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Betrunken mit dem PKW unterwegs

Cuxhaven - Samstagabend (04.07.2020) fiel Zeugen ein offenbar betrunkener Autofahrer im Stadtgebiet Cuxhaven auf. Der 43jährige Cuxhavener konnte schließlich von der Polizei angetroffen werden. Ein erster Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Daraufhin wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein beschlagnahmt, die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

