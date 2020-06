Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zusammenstoß beim Abbiegen

Herbstein (ots)

Am 12. Juni gegen 05:30 Uhr befuhr ein 40-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem schwarzen VW Passat die Landesstraße von Ilbeshausen kommend und wollte nach links auf die Bundesstraße in Richtung Herbstein einbiegen. Beim Abbiegen übersah er einen 61-jährigen Lkw-Fahrer, welcher mit seinem blauen Lkw der Marke Iveco die Bundesstraße in Richtung Altenschlirf befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Pkw über die Fahrbahn und kam im Straßengraben zum Stillstand. Bei dem Unfall verletzte sich der 40-jährige schwer. Er wurde nach Lauterbach in das Eichhofkrankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von 30.000 EUR.

