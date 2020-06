Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fensterscheibe von Museum eingeworfen - Diebstahl von Hühnern und Rasenmäher - Einbruch in Reifenhandel - Einbruch in Möbelfabrik

Vogelsbergkreis (ots)

Fensterscheibe von Museum eingeworfen

Lauterbach - Zwischen Dienstagabend (09.06.) und Mittwochmorgen (10.06.) warfen Unbekannte in der Straße "Eisenbacher Tor" eine Fensterscheibe eines Museums ein. Der Sachschaden beläuft sich auf 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Diebstahl von Hühnern und Rasenmäher

Lauterbach - Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, stahlen Unbekannte in den Nächten auf den 15. und den 20. Mai jeweils fünf Hühner von einem Gartengrundstück in der Dirlammer Straße. Vom gleichen Grundstück wurde zwischen Sonntag (07.06.) und Montag (08.06.) ein Rasenmäher gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 350 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Reifenhandel

Alsfeld - Zwischen Mittwochabend (10.06.) und Donnerstagmorgen (11.06.) brachen Unbekannte in die Werkstatt eines Reifenhandels in der Straße "Am Vogelgesang" ein. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten ohne Diebesgut. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Einbruch in Möbelfabrik

Alsfeld - Am Donnerstag (11.06.), zwischen 15 Uhr und 20 Uhr, brachen Unbekannte in eine Möbelfabrik in der Hochstraße ein. Im Gebäude machten die Täter sich auf die Suche nach Diebesgut. Sie entwendeten Elektronikartikel im Wert von mehreren Hundert Euro und verursachten 2.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Patrick Bug Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell