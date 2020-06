Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw zerkratzt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld - Am Donnerstag (11.06.), zwischen 08:15 Uhr und 10:45 Uhr, zerkratzen Unbekannte in der Homberger Straße den Lack eines blauen Daihatsu Cuore. Es entstand ein Schaden von etwa 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

