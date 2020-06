POL-OH: Sachbeschädigung an Auto - Baucontainer aufgebrochen - Pkw aufgebrochen

Polizeipräsidium Osthessen

Sachbeschädigung an Auto

Künzell - In der Nacht auf Mittwoch (10.06.) warfen Unbekannte in der Straße "Am Riedrain" im Ortsteil Engelhelms die Scheibe der Beifahrertür eines grauen Opel Astra ein. Das Fahrzeug war vor einem Wohnhaus geparkt. Es entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Baucontainer aufgebrochen

Fulda - Unbekannte brachen in der Nacht auf Mittwoch (10.06.) zwei Baucontainer auf einer Baustelle im Wallweg auf und entwendeten verschiedene Werkzeuge. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

Pkw aufgebrochen

Neuhof - In der Nacht auf Donnerstag (11.06.) schlugen Unbekannte in der Schachtstraße die Fahrertürscheibe eines grauen Renault Kangoo ein. Die Täter drangen offensichtlich in das Auto ein, stahlen jedoch nichts. Das Fahrzeug parkte im Hinterhof eines Wohnhauses. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter der Telefonnummer 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

