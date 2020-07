Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Tageswohnungseinbruch ++ Polizei trotz Gegenverkehr überholt

Cuxhaven (ots)

Tageswohnungseinbruch

Cuxhaven. Am gestrigen Montag (06.07.2020) ist es in der Zeit von 15:00 Uhr bis 19:30 Uhr zu einem Tageswohnungseinbruch in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Cuxhaven gekommen. Die bisher unbekannten Täter machten sich an einer Terrassentür des Einfamilienhauses zu schaffen und konnten so in das Haus eindringen. Dort durchsuchten sie die Räume nach geeignetem Diebesgut und konnten schließlich diversen Schmuck entwenden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu den Tätern, sowie auffälligen Fahrzeugen in der näheren Umgebung machen können, werden gebeten, sich unter 04721/5730 an die Polizei Cuxhaven oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

++++++

PKW an der Bundesstraße geparkt - Fahrer betrunken

Cuxhaven. Herrenlos und ungesichert fand die Polizei in der vergangenen Nacht gegen 3.30 Uhr einen PKW zwischen Cuxhaven und Altenwalde an der B 73 geparkt. Der Fahrer, ein 51-jähriger Cuxhavener, war zu Fuß in Richtung Altenwalde unterwegs. Bei der Kontrolle hatten die Beamten schnell den Grund für das ungewöhnliche Verhalten gefunden: der Mann stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 1,4 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der PKW wurde von der Polizei an sicherer Stelle abgestellt und gesichert.

++++++

Polizei trotz Gegenverkehr überholt - und keine Einsicht gezeigt

Cadenberge. Glück hatte gestern ein 62-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Stade. Zum einen, weil er keinen Unfall verursacht hat und zum zweiten, dass er seinen Führerschein behalten darf. Der Mann war mit seinem Auto als Letzter einer Fahrzeugschlange auf der B 73 unterwegs. Vor ihm fuhr ein Funkstreifenwagen und davor eine Zivilstreife der Polizei. Dem Autofahrer ging es offensichtlich nicht schnell genug voran, denn er überholte die beiden Polizeiwagen trotz Gegenverkehr. Da aber alle anderen Verkehrsteilnehmer umsichtig unterwegs waren, konnte der 62-jährige unter Benutzung der Hupe vor den Dienstwagen einscheren, ohne dass andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. Dies war sein Glück, denn eine Straßenverkehrsgefährdung hätte wohl seinen Führerschein gekostet. Bei der anschließenden Kontrolle konnte der Fahrer keinerlei Fehlverhalten bei sich erkennen. Gegen ihn wurde eine Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

++++++

