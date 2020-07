Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand einer Gartenlaube in Salzderhelden

Einbeck (ots)

Samstag, 04.07.20, 22:58 Uhr (Be) Ein Schaden in Höhe von ca. 1000 EUR entstand in der Nacht von Samstag auf Sonntag, bei einem weiteren Brand im Einbecker Ortsteil Salzderhelden. Zeugen meldeten den Brand über Notruf. Eine Gartenlaube fing aus bislang ungeklärter Ursache Feuer und brannte nahezu vollständig aus. Der Brandort ist im unmittelbaren Nahbereich zur Salzderheldener Saline gelegen, wo in der Nacht zuvor ein Bohrturm durch ein Feuer zerstört wurde. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzenden Kleingärten verhindert werden. Um 23:18 Uhr wurde der Brand als gelöscht gemeldet. Zu Personenschäden kam es nicht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell