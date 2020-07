Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Waffenfund auf Dachboden

Einbeck (ots)

(Be) - Bei Aufräumarbeiten, auf einem Dachboden, fanden zwei Frauen ein Kleinkalibergewehr älteren Baujahres. Vermutlich habe dieses einmal deren Großvater gehört. Sie setzten die Polizei über den Fund in Kenntnis und die Waffe wurde am Fundort durch die Beamten sichergestellt, um sie anschließend der Vernichtung zuzuführen.

