Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer

Einbeck (ots)

(Be) - Am Freitag, den 03.07.2020, gegen 09:50 Uhr, ereignete sich im Kreisverkehr an der Hannoverschen Straße, in Höhe des Kohnser Wegs, ein Verkehrsunfall. Eine 70-jährige Verkehrsteilnehmerin fuhr mit ihrem PKW in den Kreisverkehr ein und übersah dabei einen, im Kreisverkehr fahrenden, bevorrechtigten, 49-jährigen Fahrradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Fahrradfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Gegen die Fahrerin des PKW wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell