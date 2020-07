Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis/ohne Versicherungsschutz und Verstoß gegen gerichtl. Auflagen

Bad Gandersheim (ots)

(Me) Einbeck, Kreiensen und Greene, Zeit: Freitag, 03. Juli 2020, gegen 16.50 Uhr. Amtsbekannter Anwohner aus Bad Gandersheim fuhr mit einem PKW BMW in Kreiensen und in Greene im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zeugenaussagen führten zum Aufenthaltsort des nun Beschuldigten und die Sachverhaltsaufnahme in Greene ergab, dass der benutzte BMW nicht amtlich zugelassen war und mit falschen Kennzeichen geführt wurde. Es wurden mehrere Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis,Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Kennzeichenmißbrauch und da er gegen gerichtl. Auflagen vom Amtsgericht Bad Gandersheim verstieß, auch wegen Verstoß gegen das Gewaltschutzgesetz (Abstand zur Zeugin nicht eingehalten),eingeleitet.

