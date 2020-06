Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vermeintlich abgestürzter Gleitschirm entpuppt sich als unbemannter Heliumballon

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Greener Burg, Samstag, 13.06.20, 19.40 Uhr KREIENSEN - Am Samstag, 13.06.20, 19.40 Uhr wurde der Polizei Bad Gandersheim ein abgestürzter Gleitschirmflieger im Bereich der Greener Burg in Kreiensen gemeldet. Bei einer ersten Inaugenscheinnahme ergaben sich Hinweise auf ein nicht näher bestimmbares Objekt im Bereich des, an die Greener Burg angrenzenden Waldgebietes. Mit Unterstützung der Diensthundeführer der PD Göttingen wurde der lokalisierte Ort im Waldgebiet nach möglichen verletzen Personen abgesucht. Aufgrund des dichten Bewuchses in dem Bereich war eine zufriedenstellende Absuche jedoch nicht möglich. Aus diesem Grund wurde der Polizeihubschrauber hinzugezogen. Dieser konnte feststellen, dass es sich bei dem Objekt nicht um einen abgestürzten Gleitschirm handelte, sondern um zwei nicht bemannte Heliumballons.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Bad Gandersheim

Pressestelle



Telefon: 05382/91920 0

Fax: 05382/91920 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell