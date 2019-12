Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher werfen Scheibe an Discounter mit Gullydeckel ein: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Wehlheiden:

Der am Wochenende stattgefundene Einbruch in einen Discounter im Kasseler Stadtteil Wehlheiden beschäftigt derzeit die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo. Bislang unbekannte Täter hatten einen Gullydeckel vom Parkplatz des Geschäfts herausgehoben und damit eine Scheibe eingeworfen. Die Einbrecher drangen hiernach aus bislang ungeklärten Gründen nicht weiter in das Innere des Discounters ein und flüchteten letztlich ohne Beute. Die zuständigen Ermittler erbitten Zeugenhinweise.

Wie die aufnehmenden Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, fand der Einbruch in den Discounter in der Kohlenstraße, nahe der Pettenkoferstraße, in der Zeit zwischen Samstagabend, 21:30 Uhr, und dem gestrigen Montagmorgen, 06:00 Uhr, statt. Die unbekannten Täter hatten nach ersten Ermittlungen zunächst eine Tür des Geschäfts gewaltsam geöffnet und anschließend die Scheibe der dahinter befindlichen Tür eingeworfen. Den durch das Vorgehen der Einbrecher angerichteten Schaden beziffern die Polizisten auf über 5.000 Euro.

Zeugen, die relevante Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben oder den Ermittlern des K 21/22 Täterhinweise geben können, melden sich bitte bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561- 9100.

