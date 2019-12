Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Brand in Baunatal: Ursache noch unklar; Kripo ermittelt am Brandort

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere gestern, um 20:47 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4455511 veröffentlichte Pressemitteilung zu dem Brand in Baunatal.)

Baunatal (Landkreis Kassel): Nachdem es am gestrigen Sonntagabend im Baunatal Ortsteil Großenritte zu einem Wohnhausbrand kam, ist die Ursache für das Feuer momentan noch unklar. Bei den ersten Ermittlungen durch den Kriminaldauerdienst haben sich jedoch keine konkreten Hinweise für eine vorsätzliche Brandstiftung ergeben. Die weiteren Ermittlungen übernehmen, wie in solchen Fällen üblich, die Brandermittler des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo. Um zu klären, was das Feuer verursacht hatte, werden sie die Brandstelle heute und in den nächsten Tagen voraussichtlich gemeinsam mit einem Sachverständigen aufsuchen.

Der Brand des Hauses in der Schauenburger Straße hatte sich gestern, gegen 19:30 Uhr ereignet. Dabei war jeweils ein Zimmer in Erd- und Obergeschoss sowie Teile des zur Straße gelegenen Dachgiebels erheblich beschädigt und ein Carport vor dem Haus vollständig zerstört worden. Die Schadenshöhe liegt nach ersten vorsichtigen Schätzungen in einem sechsstelligen Bereich. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die Bewohner waren zum Zeitpunkt der Brandentstehung nicht zu Hause. Das Haus ist durch das Feuer derzeit unbewohnbar. Die Bewohner sind vorübergehend bei Angehörigen untergekommen.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell