Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Streife ertappt 23-Jährigen beim Bemalen eines Stromkastens und stoppt ihn nach kurzer Verfolgung

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Einen 23-Jährigen ertappte eine Streife des Polizeireviers Mitte in der Nacht zum gestrigen Sonntag auf frischer Tat, als er mit einem Farbstift einen Stromkasten in der Kasseler Innenstadt bemalte. Nach einer kurzen Verfolgung des flüchtenden Täters konnten die Polizisten ihn schließlich festnehmen. Der junge Mann muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

Wie die Polizeibeamten berichten, befanden sie sich gegen 2 Uhr auf Streife, als ihnen in der Fünffensterstraße im Bereich des Rathauses der vor dem Stromkasten stehende junge Mann ins Auge fiel. Als die Polizisten beim Näherkommen erkannten, dass er gerade einen Schriftzug auf den Kasten malte, stoppten sie den Streifenwagen neben ihm. Sofort gab der Ertappte Fersengeld und rannte schnell davon. Die fitten Polizisten konnten den Flüchtenden jedoch, bevor er noch versuchte sich des Farbstifts zu entledigen, nach kurzer Verfolgung zu Fuß in der Oberen Königsstraße festnehmen. Eine Durchsuchung des Mannes förderte schließlich noch weitere sogenannte "Graffitistifte" zutage, die die Beamten sicherstellten. Die Ermittlungen gegen den 23-Jährigen aus Kassel dauern an.

