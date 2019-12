Feuerwehr Bochum

FW-BO: Erneuter Brand von Strohballen

Aktuell brennen in Bochum Stiepel knapp 800 Rundballen Stroh. Mit mehreren Wasserwerfern und 6C Rohren konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden. Ebenso konnte ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Wohnhaus verhindert werden. Derzeit sind rund 100 Einsatzkräfte aller Bochumer Löscheinheitem der Freiwilligen Feuerwehr im Einsatz. Wir gehen davon aus, dass der Einsatz mindestens bis in die späten Abendstunden andauern wird. Bedingt durch den Wind zieht der Rauch aus Richtung Haarstr. zum Kemnader See. Hier könnte es gegebenenfalls zu einer Geruchsbelästigung kommen. Die Königsallee ist stadtauswärts im Bereich Haarstr. derzeit nur einspurig befahrbar. Der dort gelegene Spazierweg Richtung Innenstadt muss gesperrt werden. Weitere Informationen erfolgen in den nächsten Stunden hier.

